Fqih Bensaleh : 2 morts et 10 blessés dans le renversement d'un véhicule de transport d'ouvriers

Un véhicule transportant des ouvriers agricoles s’est renversé, ce vendredi, au niveau de la route reliant Souk El Had et la commune rurale Had Boumousa, en périphérie de Faqih bin Saleh. L’accident de la circulation a fait 2 morts et environ 10 blessés parmi les autres ouvriers agricoles, avec des blessures plus ou moins graves.

Une source médicale, citée par Alyaoum 24, a expliqué que les personnes blessées ont été transportées aux urgences de l'hôpital de Beni Mellal. Deux d’entre elles sont grièvement blessées et ont été placées en réanimation. La même source ajoute que l’accident a mobilisé les différentes autorités locales et les services de sécurité dès qu'ils ont appris la nouvelle.

Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de cet accident.