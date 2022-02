One Ocean Summit : Aziz Akhannouch souligne les efforts du Maroc pour la préservation des ressources halieutiques

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain au One Ocean Summit à Brest, France. / DR

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a souligné ce vendredi à Brest, lors du segment de haut niveau du premier Sommet international sur les océans «One Ocean Summit», les efforts et les progrès réalisés par le Maroc en matière de préservation des ressources halieutiques et de lutte contre la pêche illicite.

Les efforts déployés par les autorités marocaines de tutelle ont fait que 95% des ressources pêchées au Maroc sont sous contrôle avec des plans d’aménagement, a-t-il affirmé lors d’un panel intitulé «protéger et restaurer les écosystèmes marins et promouvoir une pêche durable», aux côtés notamment de la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, du président de la Polynésie française Edouard Fritch, du président du Ghana Nana Akufo-Addo et du Président de la République française, Emmanuel Macron.

Le Maroc assure également la traçabilité de ces ressources pêchées grâce aux accords le liant avec l’Union européenne, a relevé le chef du gouvernement, qui représente le Maroc à cet événement à la tête d’une délégation de haut niveau, composée notamment du ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki et de l’ambassadeur du Royaume à Paris, Mohamed Benchaâboun.

M. Akhannouch a mis en avant par la même occasion les «énormes progrès» réalisés par le Maroc sous la conduite du Roi Mohammed VI, grâce au Plan halieutis, dans ce domaine.

Pour ce qui de la Méditerranée, qui est une «mer partagée», il a fait état de «difficultés» en lien avec la reproduction et la reconstitution de la ressource, d’où la nécessité d’en tenir compte dans les prochains process pour doter cette mer d’un plan en la matière.

Il a aussi affirmé que le Maroc souscrit à la problématique majeure du plastique, faisant observer que le Royaume continuera de multiplier les aires marines protégées et de renforcer la lutte contre la pêche illicite.

Dans une déclaration à la presse, le Chef du gouvernement a mis en avant l'importance de la recherche scientifique, qui demeure un élément «fondamental» pour bien connaître les fonds marins et pouvoir réaliser des plans d’aménagement en vue de la préservation des océans.