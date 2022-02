France : Un réseau de trafic d’objets volés à destination du Maroc démantelé

Onze personnes âgées de 37 à 52 ans ont été interpellées, le 31 janvier dernier à Bordeaux (Gironde) et mis en examen pour «vols et recels en bande organisée», rapporte cette semaine la presse française. Accusés aussi de «participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d’un crime», ils seraient membres d’un réseau de trafic d’objets volés qui partaient vers le Maroc.

Ainsi, les forces de l’ordre ont rassemblé des informations sur un homme, soupçonné d’être en possession d’objets frauduleux, acquis lors de vols à l’arraché, vols à la roulotte et de cambriolages, rapporte Sud Ouest. Des mouvements suspects ont également été repérés sur son compte bancaire. Plusieurs de ses proches ont rapidement été suspectés, jusqu’aux receleurs. Ceux-ci alimentaient un business vers le Maroc pour écouler la marchandise, via des convois depuis Marseille et Sète, explique le journal, repris par Ouest France.

À Bordeaux, les receleurs récupéraient les objets volés et les stockaient dans des boxes et garages. Les transactions étaient décidées lors de soirées dans un bar à chicha. Huit hommes ont été placés en détention provisoire, deux autres hommes et une femme sont sous contrôle judiciaire, explique-t-on.

Au total, 21 victimes ont été identifiées à Bordeaux et aux alentours. Les perquisitions ont permis de saisir 20 000 euros en espèce et plusieurs objets volés, tandis que les propriétaires sont en cours d’identification.