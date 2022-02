Le Conseil indien pour les relations culturelles offre des bourses aux étudiants marocains pour 2022-23

Le Conseil indien pour les relations culturelles (ICCR) relevant du ministère des Affaires étrangères, a annoncé vendredi que des bourses d'études seront offertes aux étudiants marocains pour l'année scolaire 2022-23.

Les étudiants marocains qui souhaitent s'inscrire aux cours et aux bourses offerts par l'ICCR sont priés de visiter le site www.a2ascholarships.iccr.gov.in pour se renseigner sur les différents cours de premier cycle, deuxième cycle et les études doctorales disponibles dans différentes universités et institutions indiennes.

Le portail en ligne de la bourse d'études est ouvert du 10 au 28 février 2022, selon le communiqué qui précise que les candidats intéressés doivent maîtriser la langue anglaise, être âgés de 18-30 ans et répondre aux critères d'admissibilité de l'université sélectionnée, dans laquelle un étudiant souhaite postuler.

Les étudiants sélectionnés bénéficieront d'un billet d'avion aller-retour gratuit, d'un visa gratuit pour l'Inde, des frais d'admission et de scolarité ainsi que d'autres facilités, selon les directives de l'ICCR citées par le communiqué.