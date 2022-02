Sécheresse au Maroc : Le MP pour une loi de finances rectificative, le PAM veut réunir la majorité

Le Mouvement populaire (MP) a appelé, jeudi, le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour atténuer les répercussions de la sécheresse au Maroc. Dans un communiqué, le parti a également exigé de plafonner les prix et d’apporter un soutien aux petits agriculteurs.

Pour la formation politique, la situation économique et sociale dans le royaume est menacée «à la lumière des signes de sécheresse qui caractérisent cette période et annoncent une année agricole très difficile», pointant la pénurie d’eau qui en découle, les prix élevés des engrais et du fourrage et les répercussions confirmées sur le pouvoir d'achat des citoyens et les conditions sociales des habitants des zones rurales et montagneuses.

Ainsi, le parti d’opposition a appelé le gouvernement et toutes les institutions publiques et les collectivités locales à formuler un programme national urgent et des programmes régionaux et locaux pour réduire les répercussions de la sécheresse, et à prendre des mesures urgentes pour soutenir les agriculteurs et les éleveurs, en particulier les plus petits. La formation politique de Mohand Laenser a également plaidé pour l’activation de la caisse de compensation pour plafonner et soutenir les prix, surtout à la lumière de la hausse de ceux des carburants et des matières premières.

Elle a aussi appelé le gouvernement à travailler à la présentation, dans les meilleurs délais, d’un projet de loi de finances rectificative pour revoir les attentes et les indicateurs, et à reconsidérer ses orientations, priorités et choix économiques et sociaux, à la lumière d’une année agricole sèche et les effets négatifs croissants de la pandémie du Covid-19 sur plusieurs secteurs économiques et sociaux.

De son côté, le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a appelé, jeudi, à une «réunion d'urgence» de la majorité gouvernementale pour évoquer les évolutions et les difficultés que connaît le monde rural, du fait du retard notable des précipitations au Maroc. Une réunion qui aurait comme objectif de «proposer collectivement des pistes et des solutions possibles pour atténuer la crise dans le monde rural», explique la formation politique dans un communiqué à l’issue de la réunion hebdomadaire de son bureau politique.

Le Parti du Tracteur y affirme qu’il exigera, lors de cette prochaine réunion de la majorité, que des efforts exceptionnels et urgents soient faits pour soutenir les agriculteurs et des habitants du monde rural. Il a également souligné la nécessité pour le gouvernement d'adopter des mesures et des décisions administratives et financières urgentes pour atténuer les répercussions de la hausse des prix des carburants, appelant les autorités à agir «rapidement et efficacement» pour maintenir la stabilité des prix des matières agricoles et du fourrage.