La France réunit les marines marocaine et espagnole dans un exercice naval

La Mission Clémenceau 22, lancée par le ministère français des Armées, réunit la frégate la Sultan Moulay Ismail et le navire de la marine espagnole l’Amiral Juan Borbon, indique un média ibérique. Les deux navires accompagnent le porte-avions français Charles de Gaulle, dans le cadre de ses opérations de surveillance des eaux de la Méditerranée, exécutées jusqu’en avril avec la participation de pays ayant des accords de coopération militaire avec la France.

La présence de frégates des marines espagnole et marocaine à la Mission Clémenceau ne constitue pas une surprise. En plein crise politique entre Rabat et Madrid, suite à l’exode en mai dernier de milliers de Marocains vers Ceuta, les deux armés ont déployés des navires aux manœuvres Phoenix Express 2021, lancés en Méditerranée par l’US Navy, aux côtés d’unités navales de l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte.

Deux mois plus tard, les deux voisins ont été invités par les Etats-Unis pour prendre part à l’édition 2021 de «Sea Breeze». Un exercice militaire qui avait pour scène la zone ukrainienne de la Mer Noire.