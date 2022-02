Absence de l’ambassadrice du Maroc en Espagne : Le ministre de l’Agriculture révise sa position

Luis Planas, ministre de l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation espagnol / DR

Le ministre espagnol de l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation, Luis Planas, ne semble plus aussi préoccupé par l’absence de l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, rappelée pour consultation le 18 mai 2021. «Ce n'est pas une circonstance dont je connais les causes», s'est-il contenté de déclarer à El Confidencial. «Cette semaine, et après deux mois de fermeture, le Maroc a rouvert ses frontières aériennes. Nous sommes dans un moment d'ouverture», a-t-il ajouté avec prudence.

En décembre 2021, Luis Planas avait donné une autre version, affirmant dans des déclarations à la presse, que l'absence de l'ambassadrice marocaine en Espagne «est quelque chose qui surprend un peu dans ce contexte». C’était, d’ailleurs, le seul membre du gouvernement Sanchez à se prononcer publiquement sur ce sujet.

Dans sa dernière interview à El Confidencial, Planas a tenu à préciser que la gestion des relations avec le Maroc «est confiée à [son] collègue le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, qui fait un excellent travail à cet égard».

Luis Planas était ambassadeur de l’Espagne à Rabat, de 2004 à 2011. Il était pressenti pour succéder à l’ancienne cheffe de la diplomatie, Arancha Gonzalez.