Mohammed VI adresse un message de compassion à Felipe VI, suite à sa contamination au Covid-19

Le roi Mohammed VI a adressé, ce jeudi, un message de compassion au roi Felipe VI, suite à sa contamination au coronavirus. Le souverain écrit «avoir appris avec une vive émotion et préoccupation la nouvelle de la contamination du Roi Felipe VI d’Espagne au coronavirus, lui faisant part de Ses sentiments de compassion et Ses vœux de prompt et plein rétablissement», indique la MAP. Dans son texte, Mohammed VI qualifie le monarque espagnol de «grand ami».

La Maison royale en Espagne a annoncé, mercredi dans un communiqué, que Felipe VI, 54 ans, a été testé positif au Covid-19 et présente des «symptômes légers». Elle a annoncé que le roi a suspendu ses «activités officielles» pour une semaine.

Sa rencontre avec le président de la Bosnie-Herzégovine, Zeljko Komsic, programmée le mercredi 9 février à Madrid, a été reportée à une date ultérieure. En revanche la reine Letizia n’a pas été contaminée au Covid-19 et poursuit son agenda officiel, précisent les médias ibériques.