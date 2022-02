Le Maroc et Israël donnent le coup d’envoi de la coopération religieuse

La normalisation des relations entre le Maroc et Israël pourrait s'étendre à la coopération religieuse. Cette question a été au cœur des entretiens, tenus ce mercredi, entre le chef du bureau de liaison d’Israël à Rabat, David Govrin, et le secrétaire général de la «Rabita Mohammadia des oulémas», Ahmed Abbadi.

«Nous avons discuté de plusieurs plans d'action concrets, en essayant de les concrétiser, en matière de coopération entre imams musulmans et rabbins juifs. La coopération vise à renforcer les fondements de la coexistence, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre et à surmonter les différences idéologiques pour faire avancer nos sociétés vers un avenir meilleur» a écrit le diplomate israélien sur Twitter.

سعدت بلقاء الدكتور أحمد عبادي، تباحثنا خطط عمل تطبيقية عدة محاولين إخراجها إلى أرض الواقع، فيما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود. يهدف التعاون الى تعزيز أسس التعايش والتسامح وقبول الآخر وتجاوز الإختلافات العقائدية للنهوض بمجتماعتنا نحو مستقبل أفضل. pic.twitter.com/NwmREUeVpp — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) February 9, 2022

Pour rappel, en janvier 2020, Ahmed Abbadi avait pris part, à l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, à une prière musulmane collective dans le mémorial de l’ancien camp de concentration basé en Pologne. Un moment de recueillement conduit alors par le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, le Saoudien Mohammad Abdelkarim Al Issa.

La «Rabita Mohammadia des oulémas» est une association d’intérêt général, créée en 2006 par le roi Mohammed VI.