Insolite : Une femme accouche à l’aéroport de Casablanca

«Aujourd’hui est un jour spécial», annonce l’Office national des aéroports du Maroc sur Twitter. En effet, une femme a mis au monde, ce jeudi, une petite fille dans l’enceinte de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Today is a special day ! ?

Casablanca Mohammed V airport welcomed its youngest passenger ?

A courageous Mother, assisted by our medical team, gave birth to a beautiful little girl. Congratulations, we wish the baby and the mother all the best.