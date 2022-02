Le poids lourd en ville : entre danger et pollution

D'Aïn Sebaâ au centre-ville, qu’ils soient en déplacement ou en stationnement, les poids lourds ne sont pas toujours les bienvenus dans les rues. Stationnements parfois illégaux, dégâts sur des chaussées initialement prévues pour les véhicules légers, accidents… Dans certaines zones, le poids lourd est un réel danger.

En centre-ville, les poids lourds sont imposants et dangereux pour les piétons. «Je ne sais jamais si le conducteur me voit, il est trop haut. Je préfère attendre et passer après le camion, c’est moins dangereux», confie un piéton traversant l’avenue Zerktouni.

De plus, les poids lourds n’ont par moment pas d’autre choix que de stationner sur les trottoirs afin de laisser la rue libre. Cependant, les pratiques demeurent parfois invivables pour les résidents de certains quartiers. «Une fois, j’ai dû attendre plus de trente minutes avant qu’il ne parte de devant le portail de mon parking» explique une habitante du quartier Racine.

Une forte participation à la pollution de l’air

Les principales causes de pollution de l’air à Casablanca sont largement liées aux déplacements des véhicules dans la ville, plus particulièrement les véhicules lourds comme les camions. Parfois mal entretenu et de longues dates, certains poids lourds ne correspondent plus aux normes anti-pollution.

En conséquence, les risques pour la santé humaine sont graves. Ils comprennent des infections à court terme ou aigües, telles que l’irritation de la peau et des muqueuses, des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. Parmi les maladies plus graves, on peut citer un risque accru de cancer, en particulier des poumons ou de la gorge, mais aussi de nombreux organes. Ce type de pollution peut également causer des dommages étendus aux vaisseaux sanguins, aux reins, au foie et au cœur.

Toutefois, le Maroc vient de passer à une autre étape avec l’arrivée sur le marché du carburant Euro 6. À partir du 1er janvier 2023, toute nouvelle homologation de nouveaux modèles de véhicules devra obligatoirement satisfaire aux caractéristiques de la norme Euro 6, une norme européenne de pollution qui impose aux véhicules des seuils de rejet de pollution à ne pas dépasser.

Les acteurs de l’économie marocaine, les poids lourds, occasionnent des désagréments parfois dangereux. Certaines routes et parkings ne sont pas adaptés aux véhicules lourds, qui se voient donc obligés d’emprunter et de stationner en ville. Comme à Aïn Sebaâ, des routes destinées aux passages des poids lourds doivent voir le jour.