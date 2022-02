France : Pour la ministre Élisabeth Moreno, les filles peuvent jouer au foot voilées, mais pas pour la FFF

Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. / DR

Pour Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, «sur les terrains de foot aujourd’hui, il n’est pas interdit de porter le voile. Je veux qu’on respecte la loi». Interrogée sur la chaine LCI, la ministre a insisté sur le fait que «la loi dit que ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot».

Cependant, malgré les déclarations de la ministre, la Fédération française de football (FFF) interdit toujours le port de «signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale» lors de «compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci». Bien que la ministre ne soutienne que les femmes «ont le droit de porter le voile islamique pour jouer», la pratique en compétition leur est toujours interdite et de facto et celle du ballon rond leur est impossible ou sensiblement limitée.

Sans répondre clairement si elle soutenait l’action des «hijabeuses», la ministre a assuré «soutenir la possibilité des filles de faire du sport sans être discriminées» et que «dans l’espace public, les femmes peuvent se vêtir comme elles le souhaitent». Aucun autre commentaire n’a été fait sur l’interdiction imposée par la FFF. La ministre a cependant soutenu que sa «bataille» est de «protéger celles que l’on force à porter le voile».

Mercredi, les «hijabeuses» ont été empêchées de manifester par la préfecture de police de Paris avant que le tribunal administratif ne leur donne raison et considère l’arrêté de la préfecture comme «une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de manifester». En novembre 2021, elles ont saisi le Conseil d’État, rappelle Le Parisien, afin de faire abroger l’interdiction du port du voile en compétition de football.

L’Assemblée nationale se penche actuellement sur la Loi sport après avoir fait échouer la commission mixte à cause d’un amendement interdisant le port du voile dans toute compétition sportive, soutenu par les sénateurs du groupe LR.