De 1991 à 2020, l’Espagne a vendu des armes au Maroc pour 385 millions d’euros

Carles Mulet, le sénateur du parti Compromis (gauche de la région de Valence) revient avec une nouvelle question écrite sur les ventes d’armes de l’Espagne au Maroc, et ce depuis 1991 jusqu’à 2020. Dans sa réponse, le gouvernement Sánchez précise que le chiffre réalisé avec le royaume, durant les trois dernières décennies, dépasse les 385 millions euros dont environ 165 millions d’euros correspondent à des véhicules de transport militaire, rapportent des médias ibériques.

Le reste des achats est composé de munitions et d’engins, pour plus de 89 millions d’euros, des bombes, torpilles, roquettes et missiles, pour environ 64 millions. Le voisin ibérique a, également, vendu durant cette période au Maroc des aéronefs, des véhicules plus légers, des avions sans pilotes pour 10,6 millions d’euros, et des équipements de production pour près de 6,6 millions.

La liste comprend aussi les approvisionnements en matières énergétiques et substances apparentées pour environ 1,4 millions d’euros ; en armes à canon lisse de calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armes de calibre supérieur à 12,7 mm pour 912 800 euros. Les équipements électroniques ont bénéficié d’un soutien de 465 310 euros et les équipements et constructions blindés ou de protection de 25 922 euros.

Dans l’ensemble, l’Espagne reste un petit fournisseur en armes aux Forces armés royales (FAR) par rapport aux Etats-Unis, la France ou la Chine. Le record des ventes ibériques a été enregistré en 2008, avec 113,9 millions euros pour l’acquisition de véhicules de transport militaire. Par ailleurs, les statistiques de 2020 attestent que Rabat n'a commandé que pour 12 millions d’euros d’armement espagnol. C’est mieux que les 9,7 millions d’euros réalisés en 2014.

Pour rappel, en janvier 2021 le royaume a demandé à la société publique Navantia la construction d’un seul patrouilleur pour la Marine royale marocaine, dont le coût oscille entre 100 à 120 millions d’euros. Un contrat devant assurer des postes d’emploi à 250 salariés en Andalousie pour au moins trois années.