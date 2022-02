Convention de partenariat entre l’ASMEX et la Chambre de commerce Ouest Canada-Maroc

Une convention-cadre de partenariat a été signée mercredi entre l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et la Chambre de commerce Ouest Canada-Maroc (CCOCM), destinée à promouvoir les opportunités d’affaires et d’investissement entre le Maroc et les provinces de l’Ouest du Canada. La signature de cette convention, organisée en mode virtuel, a vu la participation de l’ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, du président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, du président de la CCOCM, Khalid Lemzouji, et du président du Club ASMEX Maroc-Canada, Abid Kabidi.

La signature de cette Convention, qui intervient en période de sortie de crise économique mondiale post-Covid, dénote aussi l’intérêt particulier accordé au potentiel d’affaires et aux opportunités d’investissement au Maroc et dans l'Ouest du Canada, rendant nécessaire l’initiation de partenariats gagnants-gagnants. Conformément aux dispositions de la convention, la CCOCM sera appelée à promouvoir et faciliter le réseautage entre les opérateurs économiques marocains et ceux de l’Ouest du Canada.

Le président de l’ASMEX a relevé que la convention servira de «support juridique et institutionnel» pour la concrétisation des objectifs communs fixés par l’ASMEX et la CCOCM en matière de promotion des opportunités commerciales et d’investissement notamment dans les secteurs de l’agro-alimentaire, des ressources minières, du digital, des énergies renouvelables et de l’environnement.

M. Lemjouzi a fait valoir que la CCOCM «pourra compter pour son action et son développement sur le concours professionnel précieux de points focaux établis dans plusieurs des provinces anglophones de l’Ouest du Canada, telles que l’Alberta, la Saskatchewan, la Colombie Britannique, le Manitoba et l’Ontario, qui seront en mesure de la conseiller, de l’orienter, de l’accompagner dans sa mission de promotion économique et commerciale des produits marocains». Ces provinces d'une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés, représentent 85% des terres agricoles du Canada et contribuent pour près de 60% à l’économie nationale.