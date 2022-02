La 4e édition du programme «Morocco Future Leaders» organisée dans la région de l’Oriental

La région de l’Oriental accueillera la 4e édition du programme «Morocco Future Leaders», organisée par l’association Anoual et l’ambassade des États-Unis au Maroc. Ce programme de formation de 5 mois offre aux 20 participants sélectionnés - identifiés comme jeunes et futurs leaders de leur communauté - une série d’ateliers et de formations pour stimuler leur créativité et leur fournir tous les outils nécessaires pour développer et mener à bien leurs idées de projets sociaux.

Selon un communiqué de l’association Anoual et de l’ambassade, le premier weekend de formation aura lieu les 11, 12 et 13 février à Oujda.

À la fin des 5 week-ends de formation prévus, un concours d’innovation sociale sera organisé dans le but de mettre en pratique toutes les compétences acquises au cours du programme.

Ces formations seront axées sur les modules de développement communautaire et identification des besoins, réflexion conceptuelle et innovation sociale, leadership, marketing et relations publiques, collecte de fonds, business model et budgétisation et art de communiquer en public.

Les participants seront encadrés par une équipe d’experts et d’éducateurs et auront l’occasion de rencontrer des leaders et des dirigeants, qui partageront avec eux leurs idées et leurs opinions.

Les trois dernières éditions du programme se sont déroulées dans les régions de Dakhla Oued Eddahab, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.