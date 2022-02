Texas : Le tueur d'Adil Dghoughi mis en accusation pour meurtre par un grand jury

Le tueur d’Adil Dghoughi, ressortissant marocain âgé de 31 ans tué de deux balles dans sa voiture la nuit du 11 octobre, a été mis en accusation pour meurtre mercredi par un grand jury, apprend-on de KTUE. Le Texan de 65 ans revendiquait la légitime défense, affirmant avoir été menacé par une arme par Adil Dghoughi, mais la police n’a trouvé aucune arme dans la voiture ou en possession de la victime. La famille de Dghoughi et ses proches pensaient que le jeune homme s’était perdu et cherchait son chemin devant la maison du tireur.

La police avait attendu 11 jours avant d’interpeller le tireur, Terry Duane Turner, et l’a relâché deux heures plus tard moyennant une caution de 150 000 dollars, bien en deçà des cautions généralement fixées pour les meurtres. L’avocate de la famille, Rebecca Webber, a souligné que dans une affaire intervenue deux semaines plus tôt, une femme ayant reconnu avoir tué son mari a été arrêtée le jour même, alors que Turner, qui a reconnu avoir tué Adil Dghoughi n’a été interpellé qu’après 11 jours, selon elle parce que les médias se sont saisi de l’affaire.

La famille d’Adil Dghoughi s’est plainte de la manière dont elle a été traitée durant cette affaire. Lorsque son frère a demandé ce qui s’est passé à la police, le shériff lui aurait déclaré que ce n’était «qu’un malentendu». Aussi, l’avocate déplore qu’Adil Dghoughi a été visé par 5 perquisitions, dont son téléphone et son ordinateur, en plus d’une étude toxicologique. Pour sa part, l’accusé n’a été visé que par une seule perquisition.

La maire pro tempore de Martindale a estimé que la façon dont l'enquête était menée lui semblait étrange et a déploré que la communauté était hostile à la victime. Lors d’une veillée tenue en son honneur, des citoyens se seraient plaints et auraient demandé à ce que la maire soit retirée du conseil municipal pour y avoir participé.