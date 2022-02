Vox met à exécution son plan durcissant les conditions d’accès des Marocains à la nationalité espagnole

Les députés de Vox lancent une nouvelle opération législative contre les Marocains. La formation d’extrême droite prévoit de présenter, dans ce sens le mardi 15 février à la Chambre des représentants, deux propositions.

La première réclame du gouvernement de coalition de gauche la «suspension de visas» aux ressortissants de pays «émetteurs de l’immigration illégale», citant particulièrement le royaume et dans une moindre mesure l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie. Dans leur deuxième texte, les parlementaires de Vox exigent une réforme du Code civil pour durcir les conditions d’octroi de la nationalité espagnole aux Marocains, rapporte un média ibérique.

Pour rappel, le chef de ce parti avait déjà annoncé la couleur le 10 novembre à la Chambre basse. Santiago Abascal y avait demandé de procéder à un tour de vis pour mettre un terme, selon ses dires, «aux pratiques frauduleuses» dans le processus d’acquisition de la nationalité espagnole afin de «garantir que la nationalité espagnole soit un gage de loyauté et d'engagement historique avec le passé, le présent et l'avenir de la nation espagnole».

Pour faire face à l’«invasion» (sic) des Marocains, la formation d’extrême droite propose une résidence de 15 ans des requérants en Espagne, au lieu des 10 années en vigueur actuellement. La maîtrise de la langue espagnole, attestée par un document officiel, et un examen écrit portant sur les connaissances des demandeurs des lois constitutionnelles, historiques et culturelles de l’Espagne, sont deux autres prérequis réclamé par Abascal. Enfin, il a sollicité le «renoncement» pur et simple des demandeurs à leur ancienne nationalité.

Vox a, également, prévu la déchéance de nationalité pour les condamnations définitives par la justice espagnole des personnes accusées de crimes contre la constitution, contre l'ordre public, la trahison et contre la paix ou l'indépendance de l'Etat et liés à la défense nationale et contre la communauté internationale.

Par ces campagnes visant essentiellement le Maroc et les Marocains, Vox se prépare aux prochaines élections. Un processus qui commence par l’organisation le dimanche 13 février, d’un scrutin pour la présidence de la région de Castille-et-Léon. Dans les mois à venir, l’Andalousie devrait être l'étape suivante.