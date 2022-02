Le Maroc négocie avec l’Ukraine l’achat de véhicules blindés anti-mines Varta

Les Forces armées royales (FAR) sont intéressées par l’acquisition d’une douzaine de véhicules blindés anti-mine de type Varta MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), indique le site spécialisé en armement Tactical Report. Le contrat serait en cours de finalisation entre les FAR et la société Ukrainian Armor.

Les discussions entre les deux parties ont commencé suite à la visite, le 18 décembre 2020, d'une délégation militaire marocaine, conduite par un colonel des FAR, à la base Novi Petrivtsi, située au nord de la capitale Kiev.

Lors de ce déplacement, des éléments de l’armée ukrainienne ont procédé devant les invités marocains à des démonstrations de véhicules blindés Varta MRAP et SAV Novator ainsi qu'à des lanceurs de mortiers.