Insolite : Wilders reçoit une lettre par la poste avec «Plus de Marocains» comme message

En recevant son courrier ce mercredi, le membre de la Seconde chambre des États-Généraux des Pays-Bas et chef du Parti pour la liberté (PVV, extrême droite), Geert Wilders a dû ressentir un mélange d’ire et de surprise. En effet, sur une note de la poste néerlandaise, quelqu’un a ajouté sur le courrier un texte au stylo, qui n’est pas sans rappeler ses déclarations sur les Marocains et la polémique qui s’en est suivie. Ainsi, le texte a été «Plus de Marocains ! Plus de musulmans!», en opposition à ses propos pour «moins de Marocains», datant de 2014.

La note sur le courrier, un magazine de l'association de carnaval Jocus à Venlo, a poussé le leader du parti d’extrême droite à saisir la Poste néerlandaise. Sur son compte Twitter, il a ainsi demandé à celle-ci si «quelqu’un» aurait ouvert puis fermé son courrier, le colis étant enrôlé dans un film plastique. «Ce n’est absolument pas correct», a vite réagit La Poste néerlendaise, en assurant que «le transporteur responsable et son superviseur» seront directement saisis pour lancer une enquête interne.

Hallo @PostNL iemand zit in en aan mijn post. pic.twitter.com/7GD6ubYsKn — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 9, 2022

En 2014, Geert Wilders avait demandé à une salle remplie de partisans de sa formation politique s'ils souhaitaient voir «plus ou moins» de Marocains dans le pays. Quand la foule avait crié «Moins !», Wilders a répondu : «Nous nous en occupons». Deux ans plus tard, en décembre 2016, Wilders a été reconnu coupable d'incitation à la discrimination et le collège de trois juges a déclaré que ses commentaires étaient «humiliants et insultants envers la population marocaine». Cependant, le tribunal a décidé de ne pas imposer d'amende ni de condamner Wilders au motif qu'une condamnation pénale était en soi une peine suffisante. En appel, en septembre 2020, la cour a confirmé le jugement, en annulant toutefois la condamnation de l’homme politique pour incitation à la haine.

Une démarche suivie plus tard par la Cour suprême, qui a estimé en juillet 2021 que les propos tenus par Wilders avaient une finalité de gain purement politique, ne constituant pas une incitation à la discrimination.