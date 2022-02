Maroc : Un premier brevet d'innovation pour la surveillance des lignes électriques par drones

La Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) ont signé, la semaine dernière à Casablanca, une convention spécifique pour la conception et réalisation d’une plateforme d’inspection automatisée des lignes de transport de l’électricité, basée sur l’utilisation de drones et le traitement d'imagerie. Signée par le président de la FRDISI, André Azoulay, et le directeur général de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, cette convention s’inscrit dans le cadre d’un partenariat global entre la FRDISI et l’ONEE qui prône le renforcement de l’expertise, de la recherche appliquée et de l’innovation ainsi que du développement de la formation, indique l'ONEE mardi dans un communiqué.

D’ambitieuses actions sont en cours de réalisation et concernent la conception et réalisation d’une plateforme de l'imagerie mobile des drones, d’un système de traitement d’images collectées à partir d’un drone ainsi que d’une plateforme distribuée intelligente automatisée d’inspection des lignes de transmission par l’exploitation des vecteurs aériens, fait savoir le communiqué. De même, des améliorations importantes des performances d’exploitation sont attendues de ce projet dont, l’amélioration de la sécurité du personnel, la diminution du temps d’indisponibilité des lignes, l’automatisation des opérations de diagnostic et l’optimisation des coûts et délais.

Compte tenu du caractère innovant de ce projet à l’échelle nationale, des publications scientifiques ainsi que le dépôt d’un brevet auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, sont prévus par les deux partenaires. Dans ce cadre, l’ONEE et FRDISI saisissent l’opportunité du développement de l’écosystème de l’encouragement de l’innovation à l’échelle nationale pour entamer les démarches requises pour l’industrialisation de ce projet, ajoute la même source.