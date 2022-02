Maroc : Lancement du programme de soutien des projets culturels, artistiques, d'édition et du livre le lundi 14 février

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, a annoncé le lancement, à partir de lundi prochain, des candidatures pour bénéficier du soutien aux projets culturels, artistiques, d'édition et du livre au titre de l'année 2022. Ce soutien vise notamment les associations, les organismes culturels, les syndicats artistiques et les festivals culturels et artistiques. Les candidatures seront déposées exclusivement en format digital, via www.daam.minculture.gov.ma.

Cette opération couvre les secteurs de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphique (production, promotion et distribution des produits de musique et de chant, arts de la scène et chorégraphie), les arts plastiques et visuels (résidences artistiques, organisation et participation aux expositions, et acquisition d'œuvres artistiques), ainsi que le théâtre (production et promotion des œuvres théâtrales, et tournées théâtrales nationales).

Elle concerne aussi le soutien du secteur de l'édition et du livre (édition des livres, magazines culturels, publications culturelles en format électronique, participation aux salons internationaux du livre, publication d’œuvres de personnes en situation de handicap, soutien aux librairies en termes de création, de rénovation et d'animation, participation des écrivains marocains aux résidences littéraires et sensibilisation à l'importance de la lecture).

S'agissant de l'installation des troupes au sein des théâtres, un appel à candidature sera lancé prochainement, compte tenu de l'opération en cours pour la mise à niveau des établissements relevant du ministère.