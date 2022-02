Covid-19 au Maroc : Les syndicats engagés dans la mobilisation pour la vaccination

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a tenu, mercredi, une réunion avec les représentants des centrales syndicales, en présence d’autres ministres, notamment Abdelouafi Laftit (Intérieur), Khalid Ait Taleb (Santé et protection sociale), Younes Sekkouri (Inclusion économique, petite entreprise, travail et compétences) et Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, «cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la série de réunions tenues par Akhannouch avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement, le président et des membres de la CGEM, les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des différents départements ministériels et établissements publics et les représentants des collectivités territoriales». L’objectif et d’examiner la situation épidémiologique du pays et de sensibiliser quant à la nécessité d’accompagner la récente décision du gouvernement d’ouvrir les frontières aux vols internationaux en partance et à destination du Maroc, par des mesures adaptées à l’ampleur des enjeux, de nature à préserver les acquis».

Dans cette rencontre, «le Chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance du rôle des centrales syndicales dans la sensibilisation quant à la nécessité de l’adhésion des fonctionnaires et salariés au parachèvement du protocole vaccinal, et son renforcement par la troisième dose, afin de préserver la santé des citoyens, de consolider l’immunité collective permettant un retour à la normale de la vie publique».

Par ailleurs, il a affirmé que les représentants des centrales syndicales «ont un rôle central dans la sensibilisation des citoyens à l’importance du respect des mesures sanitaires arrêtées par les autorités publiques, et particulièrement le recours à la vaccination afin de consolider les acquis et de préserver la santé des citoyennes et citoyens».

Pour leur part, ces représentants ont souligné que «le parachèvement du protocole vaccinal permettra un retour progressif à la vie normale, et particulièrement avec la troisième dose qui préservera la vie des fonctionnaires et salariés en cas d’infection par le virus, et leur évitera des complications graves». Ils ont également exprimé leur attachement au renforcement de la sensibilisation des citoyens pour la vaccination.

Ont pris part à cette réunion, du côté des centrales syndicales, Miloudi Mokhariq, secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), Khadija Zoumi, conseillère chargée de mission à l’Union générale des travailleurs du maroc (UGTM), Khalid Alami Lahouir et Boukhalfa Bouchta, vice-secrétaires généraux de la Confédération démocratique du travail (CDT), Mohamed Zouiten, vice-secrétaire général de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), Abdelhamid Fatihi, secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT) et Ali Lotfi, secrétaire général de l’Organisation démocratique du travail (ODT).