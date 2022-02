Maroc : Les puits clandestins vont être recensés et les contrevenants risquent des poursuites judiciaires

Le Directeur de la recherche et de la planification de l'eau au ministère de l’Équipement et de l'eau, Abdelaziz Zerouali, a affirmé que les Agences des bassins hydrauliques procéderont à un recensement complet des puits clandestins pouvant constituer une menace pour la sécurité publique.

Pour que la tragédie de l'enfant Rayan ne se reproduise plus, le ministre «a donné des instructions strictes aux directeurs des Agences des bassins hydrauliques pour qu'ils réalisent un recensement complet des puits abandonnés, en coordination avec les autorités locales», a assuré M. Zerouali. Les services centraux du département préparent une circulaire avec le ministère de l'Intérieur pour mettre en exécution cette opération et fixer les procédures d'accompagnement, a-t-il ajouté.

Au vu de l'état des lieux qui sera réalisé par la police de l'eau, les Agences adresseront des mises en demeure aux personnes concernées pour fermer ces puits ou les remettre en état. En cas de non-respect des procédures, l'Agence procédera à la sécurisation des puits abandonnés aux frais du contrevenant, avec possibilité de poursuites judiciaires, a-t-il averti.

Dès de cette semaine, les services du ministère tiendront des réunions de concertation et de sensibilisation avec les professionnels et les exigences de sécurité seront unifiées à travers la détermination des conditions générales d’octroi des permis d'exploitation.

Les Agences des bassins hydrauliques émettent, chaque année, entre 30 000 et 40 000 autorisations de forage et de prospection, en l'absence de données exactes sur le nombre des puits forés sans autorisation et abandonnés, sachant que les autorités compétentes établissement environ 1 000 procès verbaux par an pour des infractions pour forages illicites.