Le Maroc bénéficiera de 1,6 milliard d'euros du «Nouvel Agenda pour la Méditerranée» de l’UE

Le Maroc bénéficiera du programme «Nouvel Agenda pour la Méditerranée (NAM)», adopté le 9 février 2021 par la Commission européenne. Une annonce faite, ce mercredi à Rabat, par la présidente de la CE, Ursula von der Leyen. La part du royaume du NAM est estimée à 1,6 milliard euros (environ 17 milliards de dirhams) pour la période 2021-2027, rapporte l’agence EFE.

Sur ce sujet, les discussions entre les deux parties ont commencé seulement quelques jours après l’approbation du «Nouvel Agenda pour la Méditerranée». Pour mémoire, le Commissaire européen au Voisinage et l’élargissement, Oliver Varhelyi, avait abordé le 18 février 2021, lors d’un appel téléphonique, cette question avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Le NAM est un programme qui met l'accent sur cinq domaines d'action : le développement humain, la bonne gouvernance et Etat de droit ; la résilience, prospérité et transition numérique ; la paix et sécurité; la migration et mobilité ; la transition écologique : résilience climatique, énergie et environnement. Il est doté de 7 milliards euros au maximum sur la période 2021-2027 et pourrait également mobiliser jusqu'à 30 milliards d'euros en investissement privé et public.

Les pays concernés par cette initiative européenne sont la Tunisie, le Liban, la Libye, l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, la Palestine, la Syrie et le Maroc. Les engagements pris par ces Etats dans les cinq domaines d’action mentionnés feront l’objet d’une évaluation de la part de la Commission européenne en 2024.

La présidente de la CE, Ursula von der Leyen, est arrivée hier soir à Rabat. Dans la capitale marocaine, elle a eu des entretiens avec Nasser Bourita et le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.