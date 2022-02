Rayan : Le drame est une «opportunité de développer les zones montagneuses»

La Coalition civile pour la montagne (CCM) a réagi, mardi, au drame de l’enfant Rayan, en adressant ses «plus sincères condoléances» à sa famille et au peuple marocain. Dans un communiqué, l’ONG basée à Boulmane, a rappelé «à l'État marocain les justes revendications des habitants des régions montagneuses», saisissant cette «douloureuse circonstance» afin de réitérer son appel à une «réflexion sérieuse pour l'élaboration d'une politique générale orientée vers le développement de ces régions».

«Le drame de Rayan a formé un miroir reflétant la réalité de la situation des habitants du Douar d'Ighran, dans la province de Chefchaouen, et à travers lui les manifestations de pauvreté, de misère et de fragilité, de l'isolement et du manque d'infrastructures et d'équipements nécessaires, pour l'approvisionnement en eau potable, la santé, l'éducation, l'électrification et les routes qui sont les artères de l'économie», estime l’ONG. Pour celle-ci, il s’agit d’une «opportunité historique pour un nouvel élan de développement dans les régions montagneuses qui réalise la justice sociale et spatiale».

«Les Marocains qui ont déplacé une montagne pour sauver Rayan sont capables de déplacer d’autres afin de sauver des milliers d’enfants», conclut le communiqué de la CCM.