Dose de rappel : Le PPS pour la sensibilisation mais s'oppose à la «coercition»

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS), a appelé cette semaine le gouvernement à «mener des campagnes afin de sensibiliser à l'importance de la vaccination et de sa généralisation, en vue d'atteindre l'immunité collective». Dans un communiqué à l’issue de sa réunion hebdomadaire, le parti d’opposition a souligné la nécessité pour le gouvernement d'adopter une approche qui «garantisse la participation volontaire et citoyenne de toutes les citoyennes et citoyens à cet effort requis, loin de toute contrainte ou coercition de quelque nature ou forme que ce soit, en particulier en ce qui concerne les différents espaces de travail».

Par ailleurs, le bureau politique du PPS s'est penché sur la question de la rareté de l'eau, qui risque d'être exacerbée par la sécheresse qui sévit jusqu'à présent. À cet égard, le parti «attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de s'attaquer sérieusement et fermement à ce problème, en préparant un plan urgent, efficace et intégré, afin de faire face aux pénuries d'eau et assurer l'approvisionnement durable d'eau potable et d'irrigation agricole, sans tomber dans l'épuisement des réserves». Il a, dans ce sens, renouveler sa demande au gouvernement de «soutenir les petits agriculteurs qui souffrent insupportablement sous le poids de la pandémie, de la sécheresse et des prix élevés des semences, du fourrage et des engrais».

Enfin, le bureau politique du parti du Livre a évoqué la flambée des prix des carburants, rappelant les graves répercussions de celle-ci sur le pouvoir d'achat de tous les citoyens, ainsi que sur les conditions de la contractualisation nationale et exhortant le gouvernement à «intervenir efficacement pour contrôler les prix, en adaptant l'outil fiscal ou en réduisant les marges bénéficiaires, ou en employant tout autre moyen possible».