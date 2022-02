Maroc : Dlimi Airlines demande le lancement des opérations à l’aéroport de Dakhla

La startup marocaine «Dlimi Airlines», basée à Dakhla, a récemment demandé le lancement des opérations à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) du Maroc, rapporte ch-aviation. Le fondateur de la compagnie, Hamza Dlimi, serait également en discussion avec Embraer pour l’acquisition de deux E195-E2 d’une capacité allant jusqu’à 146 sièges. Dlimi espère pouvoir opérer dès l’été 2022 pour «commencer avec ces deux avions et voir comment cela se passe».

Alors que l’aéroport de Dakhla devrait gagner en capacité dans les années à venir, l’entrepreneur aurait l'intention de se concentrer sur le potentiel de tourisme nautique de sa ville natale, la compagnie ambitionnant de desservir Casablanca, Marrakech, Agadir et Laayoune, ainsi que Paris, Marseille, Las Palmas en Europe et Dakar, Nouakchott et Nouadhibou en Afrique occidentale.

Actuellement, la Royal Air Maroc détient 97% de part de marché à Dakhla, le reste allant à Binter Canarias. Casablanca, Agadir et Laâyoune sont les destinations domestiques les plus populaires, tandis que Paris et Las Palmas sont les liaisons internationales les plus populaires depuis et vers Dakhla.