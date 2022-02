Mondial 2022 : Le Maroc affronte la RDC les 26 et 29 mars pour les matchs barrages

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu public le calendrier des dix matches des barrages de la Coupe du monde prévue cette année au Qatar. Le match de la République démocratique du Congo (RDC) avec le Maroc est prévu samedi 26 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, à 14h00 heure locale, selon la correspondance de la CAF envoyée le dimanche à la Fédération congolaise de football association.

Le match retour entre le Maroc et la RDC est quant à lui prévu mardi 29 mars. Selon le Manager of Interclubs Compétitions/Compétitions Division cité par la fédération, Emad Shenouda, les concernés par les matchs de barrage pourront saisir la CAF au cas où la date et l’heure du coup d’envoi ne leur conviennent pas.

«Le regroupement de Léopards de la RD Congo interviendra, sauf imprévu, le lundi 21 mars 2022 à Kinshasa, capitale congolaise», a ajouté la même source. La sélection congolaise a préparé le barrage contre le Maroc par les stages de l’Egypte en décembre 2021 et janvier 2022 ainsi qu’au Bahreïn en janvier et février 2022.