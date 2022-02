Pour l’UNICEF, Rayan est la «nouvelle icône de l’enfance au Maroc et ailleurs»

La section Maroc du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a renouvelé, ce lundi, ses condoléances à la famille éprouvée de l’enfant Rayan, saluant sa force et son courage pour faire face à cette tragédie. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’UNICEF Maroc a estimé qu’«après l’odyssée du sauvetage de Rayan, est née aujourd’hui une épopée».

«Ce triste événement a démontré combien le Maroc, toute partie prenante confondue, fait face aux défis qui pourraient toucher à ses enfants. L’intense mobilisation, cinq jours durant, pour sauver Rayan, a prouvé la valeur réelle qu’accorde la Nation aux droits de ses enfants à la vie et à la protection», poursuit la section Maroc de l’UNICEF. Celui-ci dit rendre «un hommage appuyé à toutes les personnes qui se sont mobilisées, jour et nuit durant l’opération de sauvetage de Rayan.

«Nouvelle icône de l’enfance au Maroc et ailleurs, il est de notre devoir vis-à-vis de la mémoire de Rayan de déployer tous les efforts possibles pour que tous les enfants au monde soient mieux protégés et leurs droits à la vie, à la survie et au développement mieux défendus», conclut le communiqué.

Il est à rappeler que la dépouille de Rayan, 5 ans, a été inhumée ce lundi au cimetière de Zawiya au Douar Daourtan, près de son village, dans une atmosphère de tristesse.

D'importants moyens humains et matériels ont été engagés, depuis mardi dernier, pour tenter de sauver le jeune garçon, tombé dans un puits près de la maison familiale à 32 mètres de profondeur, en vain. L’annonce du décès de Rayan, par communiqué du cabinet royal, a provoqué une vague d’émotions au Maroc et à l’étranger.