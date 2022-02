Sahara : Après Blinken, De Mistura se réunit avec l’ambassadrice d’Allemagne à l’ONU

Après ses entretiens avec Antony Blinken, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental s’est réuni avec l’ambassadrice de l’Allemagne auprès des Nations unies, Mme Antje Leendertse. A cette occasion la diplomate allemande, en poste à New York depuis septembre 2021, a souligné sur Twitter le «soutien total» de son gouvernement au travail accompli par Staffan de Mistura et «au processus de l’ONU au Sahara occidental».

Pour rappel, l’exécutif présidé par le social-démocrate Olaf Scholz a exprimé, le 13 décembre, son appui à De Mistura «dans sa quête d'un résultat politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution 2602 (adoptée le 29 octobre 2021 par le Conseil de sécurité, ndlr). Et de noter que «le Maroc a apporté une contribution importante à un tel accord en 2007 avec son plan d'autonomie».



Lors de la rencontre entre De Mistura et Blinken, les deux parties «ont discuté de l’engagement diplomatique avec les partenaires internationaux pour renforcer un processus politique crédible qui conduira à une résolution durable et digne à ce conflit», indiquait le Département américain d’Etat dans un communiqué.