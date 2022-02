Football : Avec la CAN, le Maroc améliore son classement FIFA

Le Maroc a réussi, grâce à sa qualification aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations, d’améliorer son classement FIFA. En effet, selon un classement provisoire publié par l’instance footballistique, le score du royaume passerait de 1530 points enregistrés en janvier à 1 547,38 points, soit +17,45 points. Dans ce sens, le classement du Maroc, logé au 25ème rang mondial, évoluerait de 3 places, pour se placer à la 22e place mondiale.

Malgré son élimination par l’Égypte, le Maroc maintiendra aussi la deuxième place au niveau africain, derrière le Sénégal qui a vu son score évoluer de 26,18 points, ce qui le propulsera de la 18e place mondiale actuellement à la 16e, et devant le Nigeria (32e) et l’Égypte (34e), quatrième au niveau continental avec +45,28 points, grâce à la CAN 2021.

L’équipe nationale aura aussi l’occasion d’améliorer son score, à partir du mois prochain, grâce aux matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du monde de football (Qatar-2022). Les Lions de l’Atlas doivent affronter la République démocratique du Congo, à l'issue du tirage au sort effectué à Douala au Cameroun, en marge de la 33e Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021). Les matchs aller et retour se joueront entre le 24 et le 29 mars 2022.