Ces Marocains victimes d’arnaques aux faux contrats en Allemagne

Rêvant de rejoindre l’Europe, de nombreux Marocains ont recours à l’achat de contrats de travail, notamment en Allemagne, pour faciliter l'obtention de leurs visas. Mais en marge des courtiers qui cherchent légalement des emplois pour leurs clients, les escrocs multiplient les arnaques pour exploiter des travailleurs étrangers et leur extorquer de larges sommes d’argent.

Derrière le pseudo «H.J.», bien connu des réseaux, ce prétendu courtier cerveau d’une de ces arnaques purge actuellement une peine de prison à Kénitra. Déporté d’Allemagne en coopération avec les autorités marocaine, il fabriquait de faux contrats qu’il vendait au prix fort, arnaquant près de 127 personnes de sommes allant de 1 500 à 9 000 euros (16 000 à 96 000 dirhams) du Maroc jusqu'à la Turquie, rapporte Infomigrants.

L’arnaque est souvent présentée de la même manière, commente le ministère allemand du Travail. Des courtiers, généralement établit dans des écoles de langues au Maroc, promettent des résultats rapides, assurant disposer d'un réseau bien établi et de contacts de confiance dans les administrations. En échange de fortes sommes, ils se contentent de rédiger de faux contrats, parfois grossièrement, à des victimes qu’ils trouvent dans leurs écoles. Fréquemment, ils promettent même de trouver des logements et des facilités pour obtenir une carte de séjour en Allemagne.

Si certains se retrouvent blacklistés des ambassades à cause des faux contrats, d’autres réussissent à rejoindre l’Europe avant de découvrir, sur place, que leurs contrats sont faux et que leur demande de titre de séjour n'a aucune chance d'aboutir en l'espèce. Leur situation étant précaire, il leur est presque impossible de trouver un logement, faute de travail et de papiers en règle. Certains employeurs peu scrupuleux abusent alors de ces migrants avec des contrats qui violent le droit du travail, mais qui sont perçus par les victimes comme l’unique solution et leur seule chance de régularisation.

Hasan Mohafid, un employé du ministère allemand du Travail a donc monté une chaine YouTube pour assister les étrangers qui espèrent rejoindre l’Allemagne et les protéger des différentes arnaques et abus. Outre l’apprentissage de l’Allemand, il conseille surtout aux candidats de se tourner vers des plateformes de confiances, comme l’Agence fédérale pour l'emploi ou ZAV, plutôt que d'avoir recours à des courtiers et à leurs escroqueries bien connues, mais souvent efficaces.