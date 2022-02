Les supporters sénégalais résidant au Maroc célèbrent leur première CAN

Les supporters sénégalais résidant au Maroc ont célébré, dimanche, la victoire de leur équipe nationale, qui a remporté son premier titre de Champion d’Afrique de son histoire en battant l’Égypte aux tirs au but, au Stade d'Olembé, à Yaoundé, au Cameroun. Dans plusieurs quartiers de Casablanca, supporteurs sénégalais et marocains ont brandi les drapeaux du Sénégal, exprimant leur joie pour ce premier titre africain.

À la place des Nations unies, au cœur de Casablanca, des supporters ont investi les rues après le match, pour célébrer cette victoire.

Casablanca right now ????? congratulations to Senegal ?? we are all brothers ❤️? pic.twitter.com/2kcmVc9RCF