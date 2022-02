L'Observatoire africain des migrations au Maroc est né d'une vision royale pour l'Afrique

L’Observatoire africain des migrations au Maroc est né de la vision que roi Mohammed VI a pour la migration en Afrique, indique le rapport royal sur le suivi de l’opérationnalisation de l’observatoire, présenté dimanche devant le 35e commet ordinaire de l’Union africaine qui se tient à Addis-Abeba.

Il s’agit de l’une des deux propositions phares contenues dans l’Agenda Africain sur la Migration que le Souverain avait présenté à l’occasion du 30e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine, en janvier 2018, souligne le rapport présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui représente le souverain à ce 35e sommet.

«Notre proposition a fait son chemin institutionnel au sein de l’Union africaine : lors du 31e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, tenu à Nouakchott, les 1 et 2 juillet 2018, l’Observatoire africain des migrations a été créé en tant que nouvel organe de l’UA par la décision 695 de la Conférence. Elle y a fait sienne la décision 771 du Conseil de paix et de sécurité, au cours de laquelle il a été convenu de la mise en place de l’Observatoire suite à notre proposition. De même, la décision 782 du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, en date du 27 juin 2019 a demandé à la commission de l’UA d’accélérer la création de l’Observatoire des migrations au Maroc», souligne le roi dans ce rapport.

En marge des travaux de la Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le gouvernement du Maroc et l’Union africaine ont signé, le 10 décembre 2018, à Marrakech, l’accord de siège portant sur l’établissement du siège de l’Observatoire africain des migrations. Ce texte a fixé le cadre juridique sur la base duquel l’Observatoire s’établit et exerce ses fonctions au Maroc. Les statuts de l’Observatoire ont été adoptés, lors du 33e sommet de l’UA, tenu du 9 au 11 février 2020.

Sur la base de ces fondements juridiques et dans le respect de ces décisions institutionnelles, le processus a culminé avec l’inauguration officielle de l’Observatoire Africain des Migrations à Rabat, le 18 décembre 2020, coïncidant symboliquement avec la Journée internationale des migrants.