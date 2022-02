JO d’hiver à Pékin : Yassine Aouich défend le Maroc au slalom géant du ski alpin

L’athlète Yassine Aouich, seul athlète représentant du Maroc lors des Jeux olympiques (JO) d’hiver, qui se déroulent actuellement à Pékin, marquera son entrée dans les compétitions le 13 février. Il défendra les couleurs du pays dans l’épreuve du slalom géant du ski alpin. Né à Ifrane le 17 novembre 1990, il a appris à skier seul à la station de Michlifen quand il était enfant avant de devenir moniteur à l’adolescence.

Ce licencié du club d’Ifrane a participé à plusieurs compétitions internationales dans le cadre de sa préparation pour les JO de Pékin. A Pékin, le Maroc signe sa huitième participation aux JO d’hiver depuis les JO de 1968 à Grenoble en France, quand le Royaume a été représenté par cinq athlètes en ski alpin.

Le Maroc est parmi cinq pays qui représentent l’Afrique aux JO d’hiver de Pékin aux côtés du Nigeria, du Ghana, de Madagascar et de l’Érythrée. Plus de de 2 900 athlètes, venant de 91 pays y prennent part. Ils sont en lice pour 109 médailles d’or, un record dans l’histoire de ces jeux entamés il y a 98 ans. Outre ces athlètes, des milliers de coach, de staffs techniques et de représentants des médias ont fait le déplacement à Pékin à l’occasion de ces jeux qui dureront 16 jours.