Emotion internationale suite au décès du petit Rayan

Tombé dans un puits d’une profondeur de 32 mètres, mardi dernier dans la commune de Tamorot (province de Chefchaouen), Rayan n’aura pas survécu malgré les efforts inlassables des secours pour le sortir samedi dans la nuit. Les espoirs ont laissé place à la compassion avec ses parents et avec ses proches, au Maroc et à l’étranger. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés à travers le monde, y compris en Algérie, en Tunisie, en Egypte, en Irak, au Liban, aux Etats-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Italie, en France, en Belgique ou au Royaume-Uni.

Plusieurs diplomates et représentations consulaires au Maroc ont aussi adressé des messages de condoléances via les réseaux sociaux. «Votre solidarité, votre mobilisation et celles des équipes de secours forcent le respect», a écrit Patricia Llombart, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc. Hélène Le Gal, ambassadrice de France dans le royaume, Nell Stewart (Canada), Jeroen Roodenburg (Pays-Bas), Simon Martin (Royaume-Uni), Guillaume Scheurer (Suisse), Krzysztof Karwowski (Pologne) ont également exprimé leur compassion avec la famille et le peuple marocain, de même que les ambassades d’Arabie saoudite, d’Espagne, de Belgique et d’Italie à Rabat.

Prière mortuaire à Al-Aqsa et messages de condoléances dans le monde politique

En Palestine, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem a consacré une partie de la matinée à une prière mortuaire de l’absent pour le petit Rayan. La veille, à l’annonce du décès de l’enfant, le Premier ministre palestinien Muhammad Shtayyeh et le conseil des ministres ont fait part de leurs condoléances et de leur compassion pour les parents, pour le roi Mohammed VI et pour le peuple marocain. «Cet enfant a uni les sentiments des peuples et des nations, partout dans le monde, avant de nous rassembler dans le chagrin et la douleur de son décès», a indiqué le conseil des ministres, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

En France, le président Emmanuel Macron a adressé un message via sa page Facebook. «Ce soir, je veux dire à la famille du petit Rayan et au peuple marocain que nous partageons leur peine», a-t-il écrit.

Présidente et fondatrice de l’Association Imad pour la jeunesse et la paix, Latifa Ibn Ziaten a fait part de ses «pensées émues pour la famille». «C’est le cœur brisé que j’apprends le décès du petit Rayan qui a eu une force incroyable ces derniers jours. Il est tombé dans ce puits et nos cœurs avec. Ce petit ange restera gravé à tout jamais dans nos cœurs», a-t-elle écrit.

L’eurodéputé Yannick Jadot (Groupe des Verts/Alliance libre européenne), candidat à l’élection présidentielle, a adressé aussi un message à la famille de Rayan ainsi qu’au peuple marocain. «Personne ne devrait avoir à vivre ce genre de drame», a-t-il déploré via les réseaux sociaux. Maire socialiste de Paris et également candidate, Anne Hidalgo a exprimé son affection «à la famille du petit Rayan et à ceux qui ont tout tenté pour le sauver».

Pensées à Rayan, sa famille et le peuple marocain qui le pleure. Personne ne devrait avoir à vivre ce genre de drame. — Yannick Jadot (@yjadot) February 5, 2022

Maire d’Alfortville, Luc Carvounas (Parti socialiste) a rappelé de son côté que «l’Humanité n’a ni âge, ni couleur, ni religion». «Tristesse infinie pour le petit Rayan au Maroc, malgré la mobilisation incroyable des secours marocains. Nous partageons tous la peine de la famille et plus largement celle du peuple marocain», a-t-il écrit sur sa page.

Bourgmestre de Koekelberg en Belgique et chef du groupe du Parti socialiste (PS) à la Chambre des représentants belge, Ahmed Laaouej a déploré également la fin tragique vécue par le jeune garçon. «Terrible drame qui a mobilisé une nation entière, et qui est aujourd’hui affligée par cette triste nouvelle. Pensées à la famille de ce petit parti trop», a-t-il écrit. De son côté, la co-présidente du parti Ecolo (Belgique) et conseillère communale à Molenbeek, Rajae Maouane, a exprimé ses «pensées émues» à la famille de l’enfant défunt.

Message de soutien du Vatican

Alors que des prières ont été levée pour Rayan depuis la mosqué d’Al-Aqsa en Palestine, le pape François a prononcé un discours d’hommage, lors de sa bénédiction hebdomadaire sur la place Saint-Pierre depuis le Vatican, ce dimanche. Le pape a félicité le peuple marocain pour s’être uni afin de sauver le petit garçon, tout en se disant attristé que les efforts n’aient pas abouti à faire sortir l’enfant vivant. Les secouristes «ont fait de leur mieux, malheureusement ils n’y sont pas parvenus, mais c’était un exemple», a-t-il déclaré.

At Angelus, Pope Francis praises the witness of the people of Morocco who tried their utmost to save Rayan, the little boy who fell down a well, and whose rescue attempt gripped the world, but who sadly died. pic.twitter.com/ArwMx4Fgmk — Catholic Sat (@CatholicSat) February 6, 2022

«Le peuple s’est serré les coudes, faisant corps, pour sauver Rayan ; il a travaillé ensemble pour sauver un enfant», a déclaré le pape. L’histoire tragique de Rayan a d’ailleurs fortement ému en Italie, puisqu’elle a rappelé aux Italiens la triste fin d’Alfredino Rampi, un enfant de 6 ans qui s’est retrouvé bloqué dans un puits à Vermicino (province de Rome). Survenu en 1981, le drame a eu un triste dénouement avec la mort de l’enfant, trois jours après sa chute, malgré la mobilisation de dizaines de secouristes.

Au Royaume-Uni, All On The Board, une initiative des poètes Ian Redpath et Jeremy Chopra, a également eu une pensée pour Rayan à la station de Londres.

Rest in Peace Rayan.

Sending love and prayers to Rayan, all of his family and friends, the rescue workers and the people of Morocco.#Rayan #Morocco pic.twitter.com/6dzvlQVQSG — All On The Board (@allontheboard) February 5, 2022

En dehors du milieu politique, plusieurs clubs internationaux de football ont également adressé leurs messages de condoléances à Rayan et à sa famille, à l’image du FC Barcelone et du FC Séville (Espagne), Liverpool FC (Angleterre) et Al Ahly (Egypte).