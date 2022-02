Maroc : Le décès de l’enfant Rayan annoncé après son évacuation

Les équipes de secours ont réussi, samedi soir, à sortir l’enfant Rayan bloqué dans un puits depuis mardi, à 32 mètres de profondeur. Après avoir été transporté dans une ambulance équipée, son décès a été annoncé. Un communiqué du Cabinet royal a informé que le roi Mohammed VI a fait part de ses condoléances aux parents de l’enfant âgé de cinq ans.

Le souverain a eu un appel téléphonique avec le père de la victime ainsi que sa mère, pour leur exprimer «ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie ainsi qu’à tous les membres de la famille du défunt dans cette douloureuse affliction». Dans son appel aux parents, le roi a prié pour que l’enfant soit gardé dans la bénédiction et la miséricorde divines.

Depuis que la chute de l’enfant a été signalée, Mohammed VI a affirmé suivre de près l’évolution de ce tragique accident, en donnant ses hautes instructions à toutes les autorités concernées, afin de prendre les mesures nécessaires et déployer tous les efforts possibles pour sauver la vie de Rayan.

Le roi a par ailleurs salué les efforts déployés par les différentes autorités et forces publiques, ainsi que le large élan de solidarité du peuple marocain à l’égard des parents.

Une solidarité inédite avec les parents du défunt

A l’annonce du décès de l’enfant, diffusée peu après son évacuation, plusieurs responsables ont exprimé leurs sentiments de tristesse. Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a fait part de ses condoléances à la famille de Rayan, via les réseaux sociaux. «J’ai reçu avec beaucoup d’affliction et avec un grand chagrin la nouvelle de la mort de l’enfant Rayan, après des jours de souffrance et l’espoir de l’atteindre vivant», a-t-il écrit.

«En ces tristes circonstances, j’adresse, en mon nom et au nom de tous les membres du gouvernement, mes plus sincères condoléances et ma sincère compassion aux parents de l’enfant Ryan», a-t-il encore ajouté. Akhannouch a par ailleurs salué les efforts des différents intervenants dans le sauvetage du jeune garçon, ainsi que la solidarité unanime exprimée pour ses proches.

Le garçon de cinq ans est tombé dans un puits d’une profondeur de 32 mètres, mardi dernier dans la commune Tamorot (province de Chefchaouen). Depuis l’accident, les efforts de sauvetage et de secours se sont poursuivis avec un dévouement remarquable. Pour prendre en charge Rayan dès son évacuation, un dispositif de secours avait été mis en place sur les lieux avec la mobilisation d’un hélicoptère.