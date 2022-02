France : Soupçonné de radicalisation, un policier musulman fait annuler sa suspension

De confession musulmane, un capitaine de police musulman a obtenu par la justice l’annulation de sa suspension, après des soupçons de radicalisation au lendemain la tuerie de la préfecture de police à Paris le 3 octobre 2019. Après l’attentat, il avait été signalé en interne et muté dans un autre service. Mais le jugement rendu vendredi, selon l’AFP, lui a donné gain de cause.

Cité par l’agence de presse, l’avocat du requérant, Me Anass Khafif, s’est réjoui «que le tribunal administratif ait relevé l’évidente illégalité des décisions du ministre de l’Intérieur». Par ailleurs, il a dénoncé «l’absolue nullité des preuves sur lesquelles le ministre de l’Intérieur s’est fondé». La même source a rappelé que le policier exerçait depuis 2004 et s’est converti à l’islam. Depuis juin 2019, il travaille au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) à la police judiciaire de Paris.

Après la tuerie où un informaticien de la préfecture de police converti à l’islam a tué quatre de ses collègues, l’homme s’est retrouvé parmi les agents signalés en interne, susceptibles de présenter un risque en raison de leur radicalisation. Son arme de service lui a été retirée, puis il a été suspendu par un arrêté du ministère de l’Intérieur le 28 octobre 2019. Réintégré le 28 février 2020, il est cependant muté comme chef de groupe fraude fiscale et TVA.

L’AFP cite le jugement selon lequel «ces décisions étaient infondées, notamment parce qu’un rapport, établi le 7 octobre 2019 par le supérieur hiérarchique du capitaine, avait établi qu’Hervé C. avait ‘une conduite religieuse en accord avec sa personnalité et sa manière de servir, c’est-à-dire assez rigide et sans concessions, sans pour autant trahir un quelconque extrémisme ou une radicalisation’». «La dynamique récemment observée étant plutôt inverse», le rapport a souligné qu’«aucun manquement professionnel» n’a été relevé.