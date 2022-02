Insolite : Le portier du Rapide Oued Zem vise son filet et marque contre son camp

Le gardien de but du Rapide Oued Zem (RCOZ) n’a pas eu de chance face au Hassania d’Agadir (HUSA), dans le matche tenu vendredi au complexe sportif de Phosphate à Khouribga, pour le compte de la 16 e journée de la Botola Pro D1 Inwi. A la 85è minute de match alors que le RCOZ était déjà mené par le score d’un but à zéro, Mehdi Ouaya a offert un deuxième but à l’équipe invitée, en marquant contre son camp.

Le gardien de but a reçu une balle en retrait mais n’a pas pu la contrôler. Il tente alors un tir appuyé, cadré et précis dans ses propres filets, faisant ainsi un but gag qui a suscité la joie et la surprise au sein du Hassania d’Agadir et un sentiment d’impuissance chez ses coéquipiers.

Le Hassania d’Agadir aura ainsi battu le Rapide Oued Zem (2-0), grâce à un premier but de Malick Cissé qui a profité d’un centrage d’Ibrahima Gaye à la vingtième minute, avant le csc de Mehdi Ouaya. Le match s’est joué à 6 points, les deux équipes occupant le bas du tableau.