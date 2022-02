France : Des bourses ouvertes aux Marocains à l’Université Paris-Saclay

Des bourses études pour les étudiants marocains sont désormais disponibles, pour les masters à l’Université Paris-Saclay en France. Elles s’inscrivent dans le cadre du programme International Master’s Scholarship, au titre de l’année universitaire 2022-2023, explique la direction de la Coopération et du partenariat du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Des bourses d’étude au cycle de #Master sont désormais ouvertes aux étudiants marocains ?? souhaitant poursuivre leurs études supérieures à l’Université Paris-Saclay en #France ??.

À vos candidatures !

? https://t.co/ooTPFIwxRs#mabourse #DCP #Maroc pic.twitter.com/TCJGhTvkMa — Direction de la Coopération et du Partenariat (@DcpEnsSup) February 4, 2022

Les bourses sont d’un montant de 10 000 euros par an, versée par l’Université pour toute la durée de l’année universitaire, en plus d’une indemnité forfaitaire maximale de 1 000 euros pour les frais de voyage et de visa. La date limite de candidature au Master pour être sélectionné est le 7 mai 2022. Après avoir été sélectionné, date limite de candidature à la bourse est fixée au 14 mai 2022. La même source rappelle que ces bourses restent attribuées selon des critères d’excellence académique.

Sont éligibles les étudiants admis dans un master de l’Université Paris-Saclay opéré par l’un des établissements (AgroParisTech, CentraleSupelec, ENS Paris-Saclay, INSTN-CEA, IOGS, UEVE, UPSaclay, UVSQ). Parmi eux, seuls les étudiants «primo-arrivants», âgés de 30 ans maximum dans l’année de sélection, ceux de nationalité étrangère présents sur le territoire français depuis moins d’un an suivant ou ayant suivi une formation non diplômante ou un stage, ceux en cours de formation linguistique et ceux ayant déjà séjourné en France, dans le cadre d’une mobilité au cours de leurs études sans délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur français, pourront être sélectionnés pour faire acte de candidature.