Covid-19 : Les chefs d’entreprises appelés à veiller à la vaccination de leur personnel

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj a exhorté, les chefs d’entreprises à veiller au respect des consignes sanitaires et à la vaccination de leur personnel. «Comme vous le savez, la pandémie du Covid-19 continue à avoir des répercussions négatives sur notre santé et sur notre économie», a-t-il dit dans une note adressée aux chefs d’entreprises, soulignant la nécessité de continuer à «veiller rigoureusement au respect des mesures sanitaires au sein de nos entreprises, à sensibiliser et à encourager nos collaborateurs quant à l’importance de se faire vacciner de la troisième dose».

Cette troisième dose doit être administrée quatre mois après la deuxième. Pour les personnes ayant contracté le virus, la 3e dose peut être administrée un mois après la guérison, a indiqué Chakib Alj, rappelant que ces recommandations émanent du ministère de la Santé et de la protection sociale.

Il s’agit de conditions sine qua non pour consolider les acquis et réussir la relance de l’activité économique, notamment suite à la réouverture de l’espace aérien, a-t-il conclu.

Mercredi, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s’est rendu à la CGEM pour rencontrer les chefs d’entreprise et les appeler à s’impliquer pour accélérer la campagne de vaccination anti Covid-19 et l'administration des doses de rappel.