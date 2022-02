Sauvetage de Rayan : Un forage horizontal sur deux étapes bientôt lancé

Les opérations visant à sauver Rayan, enfant de cinq ans coincé dans un puits, près de la maison de ses parents, dans la commune rurale de Tamorot (province de Chefchaouen) se poursuivent ce vendredi. Ainsi, les autorités s’apprêtent à lancer un forage vertical sur 8 mètres, la moitié à l’aide d’engin et l’autre moitié manuellement, pour atteindre le puits.

Dans une déclaration à la presse, Abdelhadi Thamrani, membre du comité de suivi de cette opération de sauvetage, a expliqué que le processus de forage vertical s’est poursuivi, ce vendredi, de manière régulière mais avec beaucoup de prudence pour éviter tout effondrement des sols qui pourrait entraver le processus. Il a rappelé que celui-ci se déroule sous l'encadrement d'experts de terrain, ingénieurs topographiques, techniciens et spécialistes de la protection civile.

Le responsable a ajouté que le processus s'accélère avec l'intervention pratique de six pelleteuses, qui ont dépassé les 30 mètres, indiquant que l’opération s’interrompt de temps à l’autre car il y a une érosion du sol qui nécessite des précautions. Il a reconnu que le forage horizontal est le processus le plus complexe de l'étape, rappelant qu'une équipe descendra dans le trou vertical, tandis que la vie de ses membres ne peut pas être mise en danger. Ainsi, il sera nécessaire de mettre en place des fixations pour éviter tout effondrement.

Dans ces circonstances, le processus d'excavation horizontale s'accompagne de fixation des côtés du trou, a détaillé le responsable, rappelant la fragilité du sol et la difficulté du terrain et émettant le souhait que l’opération se termine avec le sauvetage de l’enfant. Le responsable a, par ailleurs, assuré que l'enfant va bien, rappelant que sa situation est suivie par une équipe médicale sur place.

Des pelleteuses et des engins lourds épaulés par une équipe de topographes et des dizaines de membres des autorités locales, de la protection civile, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires, sous la tutelle directe des autorités régionales, déploient depuis mardi soir des efforts continus pour secourir Rayan, 5 ans, tombé dans un trou d’eau profond de 32 mètres. Ce puits, non couvert, est situé près de la maison familiale au village d’Irghan, dans la commune de Tamorot, dans la province de Chefchaouen.