Migration : La question des mineurs isolés au cœur d’un séminaire du CCME et de l’UIR

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et l’Université internationale de Rabat (UIR), organisent un séminaire fermé, intitulé «Mineurs en mouvement : dynamiques, politiques publiques et droits». La rencontre se tiendra mardi 8 février, de 9h à 18h. Sous plusieurs axes, la question sera traitée dans ses dimensions juridique, psychosociale, de politique publique, tout en s’intéressant à la situation des mineurs isolés en Espagne, en France et en Italie. Des propositions sur les bonnes pratiques seront également mises en lumière de la part d’acteurs de la société civile.

Au fil des années, la situation des enfants et des adolescents migrants s’invite en effet aux débats sur les politiques publiques des migrations. «Depuis, la problématique des mineurs en mouvement n’a cessé de faire l’objet de travaux académiques, d’une couverture médiatique intense, de vifs débats et instrumentalisations politiques, voire de crises diplomatiques», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Outre les enfants en tant que premiers concernés, ainsi que leurs familles, de plus en plus d’acteurs sont directement ou indirectement impliqués, dans le cadre de politiques «tiraillées en permanence entre contrôle des flux migratoires et respect des droits de l’enfant tels qu’édictés par le droit international». Ainsi, «le Maroc est l’un des nombreux pays concernés par ce phénomène devenu structurel et qui exige la mobilisation des autorités, mais aussi de l’ensemble des acteurs, publics et privés», a indiqué la même source.

C’est dans ce contexte que le CCME et l’UIR organisent ce séminaire international, avec l’idée d’«établir un état des lieux de la recherche et analyser les spécificités, les convergences, les bonnes pratiques et les défis auxquels sont confrontés les différents pays (le Maroc, l’Espagne, la France, l’Italie notamment) et les diverses institutions et organisations internationales».