Etoile jaune et hijab : Enquête ouverte sur une fresque à Grenoble

Depuis l’été 2021 à Grenoble, l’artiste Goin a peint, sur un mur à proximité du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, une œuvre nommée «Bad religion ?» présentant une femme portant un voile à rayures bleues et une étoile jaune sur laquelle on peut lire «muslim». Connue des riverains depuis des mois, la peinture est visée ce jeudi par une enquête pour «contestation de l'existence de crime contre l’humanité» après une dénonciation du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

Pour le premier intéressé, la portée de la peinture est sans équivoque et ne remet en rien en doute les crimes commis contre les populations juives. «Cette œuvre d'art est un mémorial pour tous ceux qui voient une menace dans la religion ou dans l'origine de l'autre. Plus jamais ça ! C'est cette évidence que j'ai voulu redire !», affirmait-il à France Info. «Mon œuvre reflète la douleur des musulmans et des juifs qui se battent depuis des millénaires. (...) Il est extrêmement triste de voir comment des gens peuvent infliger des souffrances à d'autres simplement à cause de différences religieuses», ajoute l’artiste qui a préféré garder l’anonymat.

«Ce n'est pas parce que je défends la cause des faibles d'aujourd'hui que je relativise l'ignominie de ce qui s’est passé il y a 70 ans pour les juifs.» Goin

Alertée par le Crif, l’adjointe à la culture de la ville avait reconnu que le propos était «sans nul doute provocateur» mais ne lui semblait pas «dépasser les limites de la liberté d’expression». Non content de la réponse apportée par la mairie tenue par EELV, la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez (LR), a demandé le «retrait immédiat» de la fresque et suspendu les subventions de la région au festival de street-art qui avait présenté l’œuvre comme un «sublime pochoir».

Tout en rappelant que l’artiste n’a aucun lien avec le festival en question, et que l'œuvre avait été réalisée en dehors de celui-ci, le directeur du Street Art Fest Grenoble Alpes s’est questionné quant au calendrier de la polémique. «Cette fresque était visible depuis des mois, pourquoi ça sort maintenant ?», s’interroge-t-il.

Fin janvier, l’œuvre avait été dégradée par de la peinture noire, ce à quoi l’artiste a répondu «ceux qui m'ont censuré me font de la peine», affirmant que la destruction d’une œuvre d’art ne «présage rien de bon».