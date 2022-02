Covid-19 au Maroc : La troisième dose obligatoire pour quitter le territoire national

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a publié, ce jeudi, des compléments d'information en lien avec le protocole sanitaire pour les voyages internationaux. Sur sa page Facebook, le département a ainsi rappelé que pour les voyageurs n’ayant pas reçues une dose booster et qui sont récemment guéries du Covdi-19, la troisième dose ne peut être administrée qu’après 4 semaines (28 jours) de la date d’infection.

«Ainsi, ces personnes peuvent quitter le territoire par leur ancien pass vaccinal, accompagné d’une attestation de guérison ou d’un test PCR négatif en plus du résultat de la PCR ou du TAR documentant la dernière infection», explique le ministère.

Celui-ci ajoute aussi que «la dose booster (3e dose) est obligatoire, si la deuxième dose vaccinale (ou celle de la dose unique du vaccin J&J) remonte à plus de 4 mois, pour sortir du Maroc. Le département rappelle également que pour les enfants de moins de 6 ans, aucune condition d’accès n’est appliquée, alors que pour ceux âgés entre 6 et 18 ans, «la seule condition d’accès est la présentation d’un test PCR négatif datant de moins de 48 heures».

Ces compléments d’information rejoignent les déclarations du ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, tenues mercredi lors d’une rencontre entre le gouvernement et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

À rappeler que selon les conditions d’accès décidées par les autorités marocaines, les voyageurs à destination du Maroc doivent présenter un pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48h avant d’embarquer à bord de l’avion. Des tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume et des tests PCR aléatoires peuvent être réalisés, alors qu’il est possible également d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national.