L’élimination du Maroc de la CAN est «la faute aux joueurs égyptiens tricheurs et agressifs»

Plus d’une semaine après l’élimination des Lions de l’Atlas en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tenue au Cameroun, l’entraîneur de l’équipe nationale marocaine de football, Vahid Halilhodzic a organisé, ce jeudi, une conférence de presse pour faire le bilan de la participation des Lions de l’Atlas.

Rappelant que son premier objectif reste de «se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar» et de préparer le match de barrage contre la République Démocratique du Congo, le sélectionneur national s’est dit «déçu» après l’élimination du Maroc de la CAN 2021, assurant qu’il voulait aller «plus loin dans ces finales». Il est ainsi revenu sur le match contre l’équipe égyptienne, en expliquant la défaite par le «manque d’expérience des éléments nationaux».

«Nous avons joué les 10 premières minutes et nous avons marqué. Puis nous avons chuté, c’est à cause du manque d’expérience... 90% des joueurs jouent pour la première fois à la CAN. Je ne cherche pas d’excuses mais c’est la vérité.» Vahid Halilhodzic

L’entraineur a assuré que certains joueurs égyptiens ont été «agressifs» et ont provoqué l’arrêt du match à plusieurs reprises. Il y a eu un recours à «la tricherie par les joueurs égyptiens, et ils ont cessé de jouer à plusieurs reprises en raison de leur agressivité. Cela revient à leur expérience et ils voulaient déconcentrer les joueurs marocains», a-t-il ajouté.

Halilhodzic défend Mustapha Hadji et revient sur l'absence de Ziyech et Hamdallah

Vahid Halilhodzic a reconnu que l’international égyptien Mohamed Salah a joué un rôle crucial dans la victoire de son pays et l’a décrit comme «le meilleur joueur au monde». Cependant, l’équipe égyptienne «sans Salah aurait été différente», a-t-il enchaîné, en notant que des petits détails ont offert la victoire aux Pharaons.

L’entraineur franco-bosniaque a aussi réagi aux critiques le visant, en défendant bec et ongles ses choix durant cette CAN. «Les joueurs que j’ai choisis sont les meilleurs joueurs au Maroc», s’est-il justifié, en affirmant que «l’équipe est intégrée et un avenir prospère l’attend».

Concernant la critique adressée par des fans à l’entraîneur adjoint Mustafa Hadji, Vahid Halilhodzic a estimé qu’il est «regrettable qu’il soit la cible de toutes ces critiques». «Je suis satisfait de ce qu’il fait en tant qu’adjoint. Il fait bien son travail», a-t-il répondu, sans pour autant écarté un limogeage «s’il n’est plus utile». «Nous devons faire preuve de respect. Si son travail n’est pas bon, je suis le premier qui va lui demander de partir. Parfois, je ne comprends pas certaines choses. Mais pour moi, il fait son travail», tranche-t-il.

Et en ce qui concerne les absences de joueurs talentueux, l’entraineur des Lions de l’Atlas a rappelé qu’il a «donné plusieurs chances» à Hakim Ziyech, mais que ce dernier «ne veut pas se sacrifier pour l’équipe nationale». «Tout joueur qui ne correspond pas à ma philosophie ne sera pas convoqué et je ne changerai pas mes convictions sur ce sujet», a-t-il assuré.

Quant à Abderazak Hamdallah, Vahid Halilhodzic a indiqué qu’il ne le convoquera pas non plus. «Je lui ai parlé et il m’a dit que s’il vient, je dois lui garantir qu’il va jouer, ce que je ne vais pas faire. J’ai aussi discuté avec certains des joueurs qui ont joué avec lui et ils m’ont dit de ne pas le convoquer», a-t-il expliqué.

L’entraineur de l’équipe nationale a enfin reconnu qu’il reste «responsable» de ses choix et qu’il ne vient pas «pour justifier mais pour présenter» son analyse. «En tant qu’entraîneur, je sais tirer des leçons de cette première défaite», a-t-il conclu.