Maroc : Le gouvernement mobilisé pour le sauvetage de Rayan, coincé dans un puits

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement a confirmé, ce jeudi, que l’exécutif a abordé l'incident et les opérations visant à sauver Rayan, coincé depuis mardi après-midi dans un puits, au niveau de la commune rurale de Tamorot (province de Chefchaouen). Mustafa Baitas a indiqué que le conseil du gouvernement a été marqué par une intervention du ministre de l'Intérieur, avec laquelle tous les ministres ont interagi.

Le responsable a assuré, lors de la conférence de presse à l’issue du conseil de gouvernement, que l’exécutif «s'est fortement mobilisé depuis qu'il a appris cet incident douloureux», soulignant que les comités locaux de sauvetage tentent toujours de sauver l'enfant.

Mustapha Baitas a souligné que le Maroc ne peut pas être décrit comme manquant d'expertise pour mener cette opération. Il a, dans ce sens, rappelé que le gouvernement n'a «aucun problème à demander de l'aide» s'il en a besoin. «L'État n'a pas de problème de moyen. Il a les capacités et l'expérience pour intervenir, ce que nous faisons actuellement», a-t-il dit.

Le ministre délégué a expliqué qu'un ensemble de scénarios ont été élaborés par les sauveteurs, en collaboration des ministres de l'Intérieur et de la Santé, et sous la supervision du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. «Le premier scénario consistait à élargir le diamètre du trou, mais on avait peur que des pierres et de la terre tombent sur l’enfant. On a aussi pensé à faire descendre un sauveteur. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas fonctionné, en raison d'un ensemble d'obstacles», a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l’exécutif a ajouté que le troisième scénario a été de «forer un puits parallèlement au trou pour atteindre l’enfant». Une opération qui est actuellement en cours. Le responsable gouvernemental a rappelé que les équipes de secours ont travaillé jour et nuit, qualifiant la situation de «tragique» et faisant savoir que le premier défi de cette opération se reflète dans la nature du sol, ce qui rend difficile l'intervention des machines.

Les opérations de sauvetage se poursuivent sur place

Mustapha Baitas a également exprimé ses regrets pour la forte présence de citoyens sur les lieux de l’incident, ce qui «complique la tâche des sauveteurs», appelant les citoyens à permettre aux équipes de sauvetage de faire leur travail. Sur le plan médical, le ministre délégué a indiqué que tous les moyens étaient mobilisés sur place, en vue de la prise en charge de l'enfant immédiatement après sa sortie du puits.

Les efforts pour sauver l'enfant Rayan se poursuivent à plein régime. Une source des autorités locales a indiqué ce matin que 5 véhicules lourds et des dizaines de personnels de la protection de la ville, des autorités locales, des forces auxiliaires et de la gendarmerie, sous la tutelle des autorités régionales, mènent depuis mercredi des efforts inlassables pour secourir l'enfant. Le puits dans lequel il est tombé, qualifié de «trou d’eau» par le gouvernement, est d'une profondeur allant jusqu'à 32 mètres.

La même source ajoute que les pelleteuses creusent parallèlement, précisant que les travaux de forage ont atteint une profondeur de plus de 19 mètres sur 32 mètres. La même source a précisé que les autorités ont mobilisé les différents moyens nécessaires à cet effet, puisque l'eau et l'oxygène étaient acheminés par des tubes jusqu'à l’enfant pour le maintenir en vie.

Un hélicoptère médicalisé est également arrivé dans la communauté de Tamorot, et attend de secourir l'enfant Rayan afin de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Une ambulance médicale avec une équipe de santé est également mobilisée sur place.