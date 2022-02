Covid-19 : Les conditions au départ et à l’arrivée au Maroc pour les enfants

Le ministre de la Santé et de la protection sociale a indiqué, ce mercredi à Casablanca, que les autorités sanitaires ont mis en place des mesures après la réouverture de l’espace aérien du royaume, qui «ne sortent pas du cadre classique». Intervenant lors d’une réunion entre le patronat et le gouvernement, destinée à appeler ces derniers à inciter leur personnel à adhérer à la campagne nationale de vaccination, Khalid Ait Taleb a précisé «les personnes qui rentrent doivent avoir un pass vaccinal et un test PCR de moins de 48 heures».

Le ministre a abordé l'accès au territoire pour les enfants, en indiquant que ceux âgés de moins de 6 ans ne sont pas obligés d’être vaccinés ou de présenter un test PCR négatif. «Pour les 6 à 12 ans, on ne demande que la PCR car certains pays n’ont pas encore recommandé de vacciner cette catégorie», a-t-il ajouté.

Toutefois, pour les jeunes de 12 à 18 ans, qui souhaitent quitter le Maroc, le ministre a précisé que «le pass vaccinal sera exigé».

Mardi soir, les gouvernement a annoncé des mesures et dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières. Jeudi 27 janvier, l'exécutif a décidé de rouvrir l'espace aérien du royaume pour les vols à destination et en provenance du pays à compter du lundi prochain, «sur la base des exigences légales liées à la gestion de l'état d'urgence sanitaire, selon les recommandations du Comité scientifique et technique, et compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc».