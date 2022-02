Fatim-Zahra Ammor rencontre les professionnels du tourisme pour mieux accompagner la réouverture des frontières

La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a présidé, mercredi à Rabat, une réunion avec les professionnels du tourisme consacrée à l’adoption des mesures nécessaires pour accompagner et mieux réussir l’application de la décision du gouvernement portant sur la réouverture des frontières prévue le 7 février.

Cette réunion, à laquelle ont pris part le président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), Hamid Bentaher, le vice-président Nidal Lahlou, le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière, Lahcen Zelmat, et le président de la Fédération nationale des agences de voyages, Mohamed Semlali, a été ainsi, consacrée à la mise en œuvre de ces mesures dans les meilleures conditions.

À l'occasion de cette réunion, les deux parties ont convenu des mesures sanitaires à adopter au niveau des différentes institutions et entreprises touristiques, notamment la vaccination des professionnels et tout le personnel du secteur en contact avec les touristes, afin de préserver la santé et la sécurité des touristes et des salariés du secteur. En outre, il est prévu la réalisation de tests pour les touristes dans les établissements d’hébergement 48h après leur entrée sur le territoire national.

Les professionnels ont exprimé leur pleine implication dans les mesures gouvernementales qui ont été prises et leur prédisposition à mettre en œuvre les actions nécessaires à la réussite du processus de relance de l'activité touristique. Ils ont également salué les mesures gouvernementales de réouverture des frontières, qui permettront de promouvoir ce secteur employeur.

Au terme de cette réunion, la ministre a encouragé le travail accompli par la CNT, les professionnels et tous les acteurs pour les efforts qu'ils déploient pour réussir la mise en œuvre de ces mesures.