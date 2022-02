Depuis Dubaï, Pedro Sanchez lance un autre appel au Maroc

Accompagné de ses ministres des Affaires étrangères et de l’Industrie, le chef du gouvernement espagnol a effectué, ce mercredi 2 février, une visite aux Emirats arabes unis pour assister à l’ouverture de la journée officielle de l’Espagne à l’Expo Dubaï 2020.

Pedro Sanchez a organisé un point de presse dans le pavillon espagnol. «Nous avons toujours considéré le Maroc comme un allié stratégique dans de nombreux domaines tels que l'immigration, le développement économique ou la sécurité» a-t-il affirmé en réponse à une question sur ce sujet.

«La relation est positive. Notre ambition est de renforcer cette collaboration bilatérale», a précisé Pedro Sanchez. A cette occasion, il a souligné que l'Espagne est «un allié très important du Maroc au sein de l’Union européenne».

Des propos déjà tenus au lendemain de l’exode de milliers de Marocains vers Ceuta, les 16 et 17 mai. «Nous devons toujours rappeler au Maroc qu'il n'y a pas plus grand allié au sein de l'Union européenne que l'Espagne pour défendre les intérêts stratégiques du Maroc. Nous voulons avoir une relation aussi constructive que possible, mais elle doit reposer sur deux axes principaux : la confiance et le respect», avait-il déclaré, sur un ton menaçant, le 24 mai à Bruxelles.

Huit mois après ces déclarations, c’est au tour de Rabat d'exiger de l'Espagne de la «clarté», notamment sur la question du Sahara.